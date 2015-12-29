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محافظ دمياط: وقعنا 7 بروتوكولات مع جهات مختلفة لخدمة مواطنى الإقليم

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محافظ دمياط: وقعنا 7 بروتوكولات مع جهات مختلفة لخدمة مواطنى الإقليم محافظ دمياط: وقعنا 7 بروتوكولات مع جهات مختلفة لخدمة مواطنى الإقليم
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط لـ"اليوم السابع"، إنه تم توقيع 7 بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة لخدمة المواطن الدمياطى فى كافة الاتجاهات، شملت بروتوكولا مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان للتعاون فى مشروع مدينة الأثاث الجديدة التى تقام بمنطقة شطا، وبروتوكولا مع الصندوق الاجتماعى وبنك الإسكان والتعمير لبناء مشروع مليون وحدة سكنية كخطة مستقبلية للمحافظة.

وأضاف محافظ دمياط أنه تم توقيع بروتوكول أيضًا مع تعاونيات البناء والإسكان للإشراف على جميع مشاريع الإسكان بالمحافظة، مضيفًا أنه جار حصر جميع أراضى المحافظة، بالتعاون مع هيئة بناء الإسكان للرفع المساحى وبناء عمارات إسكان من صندوق المحافظة.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الحميد، أنه تم توقيع بروتوكول مع الإنتاج الحربى لتوريد معدات نظافة، وكذلك تم توقيع بروتوكول مع أحد دور النشر الكبرى للعرض بالمكتبات لدعم الجانب الثقافى للمواطن الدمياطى.

وأتم محافظ دمياط، أنه تم توقيع بروتوكول مع صندوق دعم الإسكان الاجتماعى لتوفير البيانات والمعلومات لمستحقى الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية لميكنة جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين فى 5 مراكز تكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب الموظفين من خلال الكمبيوتر، وذلك للتسهيل على المواطنين.

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