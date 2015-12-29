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عادل الغضبان:بورسعيد مرت بفترة عصيبة وبجهد قواتنا المسلحة اجتزنا هذه المرحلة

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عادل الغضبان:بورسعيد مرت بفترة عصيبة وبجهد قواتنا المسلحة اجتزنا هذه المرحلة عادل الغضبان:بورسعيد مرت بفترة عصيبة وبجهد قواتنا المسلحة اجتزنا هذه المرحلة
قال المحافظ اللواء عادل الغضبان، إن بورسعيد مرت بفترة عصيبة وبجهد قواتنا المسلحة اجتزنا هذه المرحلة الصعبة بكل مالها وما عليها.

جاء ذلك خلال احتفال الجامعة بعيد بورسعيد القومى على مسرح الجامعة فى مدينة بورفؤاد.

ومن جانبه أكد المحافظ أنه أثناء قيامه بإلقاء القسم أمام الرئيس السيسى رأى بورسعيد فى الستينات بمجرد حلم، ولكنه الآن سيسعى جاهدا لعودة بورسعيد فى ثوبها الجديد لتكون منارة حقيقية من خلال رؤية مستقبلية فى ظل محور تنمية قناة السويس.

ومن جانبه أكد المحافظ أنه عاهد الله أن يعمل من أجل وطنه ومعشوقته بورسعيد التى سوف يجعلها جوهرة البحرالمتوسط بعيدا عن المزايدات، ولكنه سوف يطبق كل القوانين التى من شأنها الحفاظ على منظومة البيئة وتفعيل قانونه لتوفير مناخ صحى.

وقال الغضبان إن الجامعة ولدت عملاقة وها هى بورسعيد تعود من جديد لتقود محور تنمية قناة السويس لمصر كلها، وأضاف أن الحلم يتحقق بسواعدكم، فالخير قادم إن شاء الله للأجيال التى تنتظر تحقيق هذه المشروعات التنموية بميناء شرق بورسعيد.

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مصر 365