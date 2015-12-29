300 يورو غرامة إلقاء أعقاب السجائر على الأرض في إيطاليا

قررت السلطات الايطالية فرض غرامة قدرها 300 يورو للمدخنين الذين يلقون أعقاب السجائر على الارض في إطار حزمة من التشريعات الجديدة تهدف إلى التخفيف من حدة التلوث الذي يعم كبرى المدن الايطالية.

وافق البرلمان على قانون جديد، ضمن هذه التشريعات الجديدة، هذا الاسبوع ينص على فرض غرامة بالمبلغ المذكور على كل من يضبط وهو يلقي بأعقاب السجائر على الارض.

ووفقا للقانون فإنه لا يطبق على المدخنين فحسب، بل ستفرض غرامة أيضا على رمي النفايات والمهملات. فمثلا الاشخاص الذين يقومون بمضغ العلكة ثم إلقائها في الشوارع الايطالية والذين يحتسون القهوة ثم يلقون بإيصال الدفع على الارض سيتم تغريمهم ما بين 30 و 150 يورو.

وتأتي هذه القرارات بهدف تخفيف مشكلات النفايات والفضلات والتلوث في أنحاء إيطاليا. كما يعني هذا التشريع الجديد أن تضمن مجالس البلدية أن شوارع إيطاليا وحدائقها مجهزة بالعدد الكافي من منافض السجائر وصناديق القمامة.

وأشار موقع “ذا لوكال” الاوروبي الاخباري بأن الاجراءات الجديدة تشمل إنفاق الحكومة 35 مليون يورو لمحاربة مشكلات الضباب الدخاني الذي يخنق الحياة في المدن الايطالية الكبرى.

ا ش ا