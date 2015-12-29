17مليار يورو للاجئي ألمانيا في 2016

قالت صحيفة ” دي فيلت ” الألمانية ، استنادا إلى مسح أجرته على وزارات المالية في الولايات الألمانية إن الولايات تعتزم إنفاق حوالي 17 مليار يورو على التعامل مع أزمة اللاجئين في عام 2016.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن تقارير إخبارية كشفت عن هذا الرقم الضخم نسبيا ، يشير إلى الضغط الذي يسببه تدفق اللاجئين في ألمانيا ، التي باتت مقصدا مفضلا لمئات آلاف الذين يفرون من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت صحيفة ” دي فيلت ” إنه باستثناء ولاية بريمن الصغيرة المؤلفة من مدينة واحدة ، فإن الخطط الراهنة أشارت إلى أن إنفاق الولايات مجتمعة سيكون 16.5 مليار يورو ، وأضافت أنه من المحتمل أيضا أن تكون التكاليف الفعلية أعلى بكثير ، لأن وزارات المالية الإقليمية وضعت ميزانياتها على أساس تقدير من الحكومة الاتحادية.

وكان من المتوقع أن يلجأ إلى ألمانيا 800 ألف شخص عام 2015 ، إلا أن 965 ألف طالب لجوء وصلوا بالفعل بحلول نهاية نوفمبر الماضي.

ا ش ا