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ليه بيصيبك يوم الإجازة ومع التغيرات الجوية.. 7 معلومات لا تعرفها عن الصداع

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ليه بيصيبك يوم الإجازة ومع التغيرات الجوية.. 7 معلومات لا تعرفها عن الصداع ليه بيصيبك يوم الإجازة ومع التغيرات الجوية.. 7 معلومات لا تعرفها عن الصداع
يعد الصداع من أشهر الآلام الشائعة والتى تعيق الفرد عن القيام بعمله نتيجة الشعور بآلام الرأس، فيلجأ الكثيرون إلى استخدام المسكنات التى تساعد على التخلص من الصداع.

ورغم وجود العديد من الأسباب للصداع إلا أن هناك 7 معلومات خفية لا يعرفها الكثيرون عن الصداع عرضها الموقع الأمريكى "جود هاوس" وهى:

1. هناك 3 أنواع رئيسية من الصداع وهى الصداع الناتج عن التوتر، والصداع النصفى، الصداع الناتج عن الظروف الصحية السيئة مثل التهاب الجيوب الأنفية.
>2. التغيرات المناخية تؤدى إلى الصداع عند بعض الأفراد، وهى مرتبطة بتقلبات الضغط الجوى، ووجد الباحثون فى جامعة "سينسيناتي" أن 31% ممن يعانون من الصداع يتعرض 28% منهم للإصابة بالصداع النصفى فى أيام الطقس السيئ.
>3. تغيير أنماط النوم يصيب الكثيرين بالصداع النصفى، ويظهر ذلك يوم العطلة الأسبوعية حيث ينام غالبيتنا فى هذا اليوم فترة أطول غير التى يقوم بها يوميًا وهو ما يعرضهم لمشكلة الصداع النصفى.
>4. مع اقتراب انتهاء يومك من العمل يظهر إجهاد اليوم عليك فى صورة صداع شديد.
>5. الجلوس بطريقة خطأ فى العمل يؤدى إلى صداع يبدأ من الرأس وصولاً إلى الكتفين والظهر خاصة لمن يجلسون فترات طويلة أمام جهاز الكمبيوتر وضعف عضلات العين.
>6. أظهرت دراسة أن الصداع تصاب به بعض النساء بسبب الدورة الشهرية وتغيير الهرمونات فى الجسم خلال هذه الفترة، وحبوب منع الحمل.
>7. أدوية الحساسية ومخفضة الكولسترول تسبب الصداع كأثر جانبى معروف عنها، ولا ينصح هنا بتسكين آلام الصداع بحبوب الصداع المعروفة حتى لا يعتاد جسمك عليه، ولكن يمكنك استشارة طبيبك.

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مصر 365