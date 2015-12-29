السيطرة على حريق نشب بمنزل بجوار كنيسة بملوى فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بمنزل ملاصق لمبنى كنيسة بمدينة ملوى جنوب المنيا.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق بمنزل مجاور لكنيسة "المثال اليسوع" الكائنة بحى الشيخ ناصر الواقع جنوب مدينة ملوى بالمنيا، دون وقوع أى إصابات.

وقد انتقلت على الفور سيارات الدفاع المدنى، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى الكنيسة،

>وتجرى الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.