الأرصاد: أمطار على السواحل والوجه البحرى اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10

يتوقع خبراء حالة الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد .إعلان - Ads إعلان - Ads
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وعلى مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة إلى نشطة على أغلب أنحاء الجمهورية.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
>- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28/12/2015 مصر وعدد من الدول العربية
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وعلى مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة إلى نشطة على أغلب أنحاء الجمهورية.
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 امتار، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:
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القاهرةالصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى
الإسكندرية15 صغرى 19 عظمى، و
بمرسى مطروح14 للصغرى 19 للكبرى،
بورسعيدإلى 17 صغرى 21 للعظمى، وفى
دمياط14 صغرى 20 للعظمى، و
الإسماعيلية11 للصغرى 20 للعظمى، وفى
السويس11 للصغرى 20 للعظمى،
العريشالصغرى 7 العظمى 21،
نخلالصغرى 3 العظمى 18،
طاباالصغرى 4 العظمى 20،
الطورالصغرى 10 العظمى 23،
مرسى علمالصغرى 16 العظمى 24،
الغردقةالصغرى 13 العظمى 25،
شرم الشيخالصغرى 16 العظمى 24،
رفحالصغرى 7 العظمى 20،
كاترينالصغرى 2 العظمى 15،
سيوةالصغرى 8 العظمى 19،
المنياالصغرى 6 العظمى 19،
الفيومالصغرى 6 العظمى 19،
رأس سدرالصغرى 10 العظمى 24،
أبو سمبلالصغرى 10 العظمى 22،
وسط الدلتاالصغرى 10 العظمى 20،
أسيوطالصغرى 10 العظمى 20،
سوهاجالصغرى 7 العظمى 20،
الأقصرالصغرى 7العظمى 23،
أسوانالصغرى 10 العظمى 26،
شلاتينالصغرى 14 العظمى 25،
حلايبالصغرى 16 العظمى 23،
الوادى الجديدالصغرى 5 العظمى 22،
قناالصغرى 6 العظمى 22،
نويبعالصغرى 15 العظمى 23،
السلومالصغرى 12 العظمى 17.
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>- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28/12/2015 مصر وعدد من الدول العربية