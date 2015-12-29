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الأرصاد: أمطار على السواحل والوجه البحرى اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10

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الأرصاد: أمطار على السواحل والوجه البحرى اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10 الأرصاد: أمطار على السواحل والوجه البحرى اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10
يتوقع خبراء حالة الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وعلى مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة إلى نشطة على أغلب أنحاء الجمهورية.
>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 امتار، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى اليوم:
>

القاهرة

الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى

الإسكندرية

15 صغرى 19 عظمى، و

بمرسى مطروح

14 للصغرى 19 للكبرى،

بورسعيد

إلى 17 صغرى 21 للعظمى، وفى

دمياط

14 صغرى 20 للعظمى، و

الإسماعيلية

11 للصغرى 20 للعظمى، وفى

السويس

11 للصغرى 20 للعظمى،

العريش

الصغرى 7 العظمى 21،

نخل

الصغرى 3 العظمى 18،

طابا

الصغرى 4 العظمى 20،

الطور

الصغرى 10 العظمى 23،

مرسى علم

الصغرى 16 العظمى 24،

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 25،

شرم الشيخ

الصغرى 16 العظمى 24،

رفح

الصغرى 7 العظمى 20،

كاترين

الصغرى 2 العظمى 15،

سيوة

الصغرى 8 العظمى 19،

المنيا

الصغرى 6 العظمى 19،

الفيوم

الصغرى 6 العظمى 19،

رأس سدر

الصغرى 10 العظمى 24،

أبو سمبل

الصغرى 10 العظمى 22،

وسط الدلتا

الصغرى 10 العظمى 20،

أسيوط

الصغرى 10 العظمى 20،

سوهاج

الصغرى 7 العظمى 20،

الأقصر

الصغرى 7العظمى 23،

أسوان

الصغرى 10 العظمى 26،

شلاتين

الصغرى 14 العظمى 25،

حلايب

الصغرى 16 العظمى 23،

الوادى الجديد

الصغرى 5 العظمى 22،

قنا

الصغرى 6 العظمى 22،

نويبع

الصغرى 15 العظمى 23،

السلوم

الصغرى 12 العظمى 17.

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