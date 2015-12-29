الأرصاد: أمطار على السواحل والوجه البحرى اليوم.. والصغرى فى القاهرة 10

يتوقع خبراء حالة الطقس والأرصاد، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس شتوى مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا يصل إلى حد الصقيع على سيناء وشمال الصعيد .

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، كما تكون متكاثرة على شمال البلاد وأقصى الجنوب يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وعلى مدينتى حلايب وشلاتين والرياح معتدلة إلى نشطة على أغلب أنحاء الجمهورية.

>وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل إلى مضطرب والرياح شمالية غربية، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 امتار، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر اليوم:

>

القاهرة

الإسكندرية

بمرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

موضوعات متعلقة:

- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28/12/2015 مصر وعدد من الدول العربية

الصغرى 10 درجات 20 للعظمى، وفى15 صغرى 19 عظمى، و14 للصغرى 19 للكبرى،إلى 17 صغرى 21 للعظمى، وفى14 صغرى 20 للعظمى، و11 للصغرى 20 للعظمى، وفى11 للصغرى 20 للعظمى،الصغرى 7 العظمى 21،الصغرى 3 العظمى 18،الصغرى 4 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 23،الصغرى 16 العظمى 24،الصغرى 13 العظمى 25،الصغرى 16 العظمى 24،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 2 العظمى 15،الصغرى 8 العظمى 19،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 6 العظمى 19،الصغرى 10 العظمى 24،الصغرى 10 العظمى 22،الصغرى 10 العظمى 20،الصغرى 10 العظمى 20،الصغرى 7 العظمى 20،الصغرى 7العظمى 23،الصغرى 10 العظمى 26،الصغرى 14 العظمى 25،الصغرى 16 العظمى 23،الصغرى 5 العظمى 22،الصغرى 6 العظمى 22،الصغرى 15 العظمى 23،الصغرى 12 العظمى 17.