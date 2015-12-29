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حجز 3 متهمين قطعوا الطريق على ربة منزل بالمرج لسرقتها

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حجز 3 متهمين قطعوا الطريق على ربة منزل بالمرج لسرقتها حجز 3 متهمين قطعوا الطريق على ربة منزل بالمرج لسرقتها
أمرت نيابة المرج برئاسة المستشار تامر العربى بحجز 3 أشخاص على ذمة تحريات المباحث، اتهمتم ربة منزل بسرقة هاتفها بالإكراه والتحرش بها ومحاولة خطفها داخل شقة أحدهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من "شيماء ت" ربة منزل تفيد أثناء سيرها بمنطقة مؤسسة الزكاة، اعترضها 3 شبان وأشهروا فى وجهها الأسلحة البيضاء وسرقوا منها هاتفها، وحاولوا خطفها واقتيادها لشقة أحدهم ثم تركوها عقب التحرش بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت نيابة المرج بحجز المتهمين لحين ورود تحريات المباحث حول صحة الواقعة.
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