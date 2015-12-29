أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشركة مسبوكات فى العاشر

Google+ Print
الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشركة مسبوكات فى العاشر الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشركة مسبوكات فى العاشر
اندلع حريق هائل بالشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، وأسفر عن التهام جزء كبير من منتجات الشركة، نتيجة انفجار تنك جاز داخل الشركة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سامى الأشهب، مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة، والمتخصصة فى سهر المعادن وإعادة تشكيلها.

وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء برئاسة العقيد أشرف شوقى مدير الحماية المدنية بالعاشر للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع ببعض سيارات الإسعاف لمكان الحريق تحسبًا لوقوع مصابين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365