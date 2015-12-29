الدفع بـ20 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشركة مسبوكات فى العاشر

اندلع حريق هائل بالشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء، وأسفر عن التهام جزء كبير من منتجات الشركة، نتيجة انفجار تنك جاز داخل الشركة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد سامى الأشهب، مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد بنشوب حريق بالشركة العالمية للمسبوكات والصناعات المتطورة، والمتخصصة فى سهر المعادن وإعادة تشكيلها.

وتم الدفع بـ20 سيارة إطفاء برئاسة العقيد أشرف شوقى مدير الحماية المدنية بالعاشر للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع ببعض سيارات الإسعاف لمكان الحريق تحسبًا لوقوع مصابين.