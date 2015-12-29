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وزير الدفاع الأمريكى يهنئ العراق على التقدم فى معركة الرمادي

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وزير الدفاع الأمريكى يهنئ العراق على التقدم فى معركة الرمادي وزير الدفاع الأمريكى يهنئ العراق على التقدم فى معركة الرمادي
هنأ وزير الدفاع الأمريكى أشتون كارتر العراقية مساء أمس الاثنين على التقدم الذى حققته فى استعادة السيطرة على مدينة الرمادي وذلك بعدما أعلنت القوات العراقية فى وقت سابق اليوم سيطرتها على المدينة.

كان تنظيم داعش قد استولى على الرمادي عاصمة محافظة الأنبار فى غرب البلاد فى مايو، وتمثل استعادة السيطرة عليها انجازا مهما للجيش العراقى الذى انهار عندما اجتاح مقاتلو التنظيم مساحات كبيرة من العراق فى يونيو 2014.

وقال كارتر فى بيان "طرد قوات داعش على يد قوات الأمن العراقية خطوة كبيرة للأمام فى الحملة الرامية لهزيمة هذا التنظيم البربرى".

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مصر 365

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