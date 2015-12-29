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الرئيس الجزائرى يعطى موافقته على المشروع التمهيدى لتعديل الدستور

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الرئيس الجزائرى يعطى موافقته على المشروع التمهيدى لتعديل الدستور الرئيس الجزائرى يعطى موافقته على المشروع التمهيدى لتعديل الدستور
أعطى الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس مصغر عقده مساء أمس موافقته على المشروع التمهيدى الجوهرى لتعديل الدستور حيث سيتم عرضه على المجلس الدستورى الذى سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول الطريقة التى ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن من شأن هذا المشروع التمهيدى لتعديل الدستور أن يسمح بتسجيل تقدم ملحوظ فى عديد المجالات منها المجال السياسى والحوكمة، مشيرا إلى أنه سيتم ارسال نسخة من مشروع تعديل الدستور خلال الأيام المقبلة للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التى تمت استشارتها خلال تحضيره، كما سيتم إعلام الرأى العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام .

وأوضح البيان أن مجلس الوزارء سيعكف فى شهر يناير القادم على دراسة مشروع القانون التمهيدى المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستورى الذى سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التى ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان .
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