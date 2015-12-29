طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للميليشيات الحوثية فى صنعاء وعمران

قصفت طائرات دول التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية فجر اليوم والليلة الماضية عدة مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عمران شمال العاصمة.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت قاعدة الديلمى الجوية المجاورة لمطار صنعاء، مما أدى الى وقوع انفجارات قوية بها، وكانت الطائرات قد استهدفت القاعدة أمس ثلاث مرات فى أوقات امتدت من فجر أمس وحتى المساء.

كما استهدفت الطائرات معسكر النهدين المجاور لدار الرئاسة ومعسكر الحفاء التابع للحرس الجمهورى ومعسكرات فى الكسارة بمنطقة ضلاع همدان شمال غرب العاصمة وفرضة نهم شمال شرقى العاصمة المجاورة لمحافظ مأرب .

وقصفت الطائرات أيضا مواقع للميليشيات فى حبل ضين ومنطقتى عقبات وذيفان فى محافظة عمران .