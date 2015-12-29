تجديد حبس متهمين باقتحام قسم شرطة أطفيح 45 يوماً

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس متهمين من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهما بالمشاركة فى اقتحام وحرق قسم شرطة أطفيح عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس من عام 2013، وعقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حينما اقتحم عناصر جماعة الإخوان قسم شرطة أطفيح، وأحرقوا وسرقوا محتوياته، وذلك اعتراضاً على عزل الرئيس الاسبق محمد مرسى.

>