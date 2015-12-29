لو مريضة قلب.. 3 أمراض تمنعك من الحمل

الحامل مريضة القلب

أهم الأمراض تمنع مريضة القلب من الحمل

تعانى بعض النساء من أمراض القلب وهو ما قد يتسبب فى تعرضها لبعض المشاكل الصحية والاجتماعية ويصيبها بالقلق فيما يخص مسألة الزوج والإنجاب.>ويقول الدكتور محمد عبد المنعم حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد: "ينتاب كثير من النساء اللاتى تعانين من الإصابة ببعض أمراض قصور القلب الشعور بالقلق والخوف حول تأثير الحمل على حالتها الصحية".>ويستكمل د.حجازى قائلا: "هناك بعض أمراض القلب فى حالة إصابة المرأة بها لا يسمح لها بالحمل حيث يمثل الحمل خطورة على صحتها بسبب التغيرات الهرمونية والفسيولوجية التى تحدث للمرأة خلال هذه الفترة التى تزيد فيها فرص حدوث بعض المضاعفات الصحية التى تؤثر على حالة القلب ومن أهم هذه الأمراض:

1)إصابة المرأة ببعض العيوب الخلقية المركبة.

>2)النساء اللاتى تعانين من مشاكل ضعف عضلة القلب بكفاءة أقل من 40%.

>3)ارتفاع ضغط الشرايين الرئوية أحد المشاكل القلب التى تمنع مريضة القلب من الحمل.

نصائح ضرورية لمريضة القلب

>ولذلك ينصح د. محمد بضرورة ذهاب مريضة القلب إلى طبيب القلب المعالج لحالتها الصحية وكذلك طبيب النساء والتوليد لإجراء بعض الفحوصات الطبيبة اللازمة لتحديد حالتها الصحية وإذا كانت تسمح بالحمل أم لا لتجنب تعرضها لبعض المخاطر الحمل التى قد تصل للوفاة.