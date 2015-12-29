"الطحال" الجندى المجهول فى الجسم.. تعرف على وظائفه

الطحال هو الجندى المجهول فى جسم الإنسان، ويقع فى الجانب الأيسر العلوى من البطن، وبالأخص على يسار المعدة، وله وظائف عديدة يوضحها الدكتور كيم باريت، الأستاذ بكلية الطب فى جامعة كاليفورنيا الأمريكية وذلك حسبما نشر بالموقع الأمريكى "livestrong"، وهى تشمل:

- التخلص من كرات الدم الحمراء القديمة، خاصة أن العمر الافتراضى لكرات الدم الحمراء يبلغ 120 يومًا، وعقب هذه الفترة يتم ترشيح الدم عبر الطحال من أجل التخلص من خلايا الدم الحمراء القديمة.

- يقوم الطحال بالتخلص من كرات الدم الحمراء التى يوجد بها عيب أو خلل بمجرد استكشافها.

- يتمتع الطحال بوظائف مناعية مهمة، حيث يكافح الأجسام الغريبة التى تهاجم الجسم، ويقضى على الميكروبات والأجسام الغريبة فى الدم، وذلك باستخدام خلايا تى وخلايا بى المناعية، وذلك بعد إفراز مواد سامة تقضى عليها.

- يحتفظ الطحال بمخزون للدم داخله، وعندما ينخفض الضغط الدموى، يستطيع الطحال إرسال كميات من الدم عبر الدورة الدموية، ليتم استعادة معدل الضغط الطبيعى مرة أخرى.

- يساهم الطحال كذلك فى عملية تصنيع كرات الدم الحمراء، وكشف التقرير عن أن الطحال يقوم بتصنيع كرات الدم الحمراء الخاصة بالجنين خلال الفترة العمرية من 9 إلى 28 أسبوعًا، وذلك قبل أن يتطور النخاع العظمى للطفل ويعتمد عليه بشكل رئيسى فى تصنيع كرات الدم الحمراء، وحال حدوث خلل بالنخاع العظمى فإن الطحال سيكون قادرًا على تصنيع كرات الدم الحمراء، وكما يقوم الطحال بتصنيع كرات الدم الحمراء فى بعض الحالات المرضية التى تصيب البالغين مثل مرض الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط.

- يساهم الطحال أيضًا فى مكافحة بعض أنواع البكتيريا التى تسبب الالتهاب الرئوى والالتهاب السحائى.