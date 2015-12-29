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عصام حجى يشيد بـ11 عالما مصريا بالخارج..ويؤكد:علينا التصدى لمروجى الدجل

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عصام حجى يشيد بـ11 عالما مصريا بالخارج..ويؤكد:علينا التصدى لمروجى الدجل عصام حجى يشيد بـ11 عالما مصريا بالخارج..ويؤكد:علينا التصدى لمروجى الدجل
أشاد الدكتور عصام حجى، عالم الفضاء المصرى، والمستشار العلمى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور، بأحد عشر عالماً مصرياً بالخارج، ممن قابلهم فى عام 2015، مؤكداً أن دور العلماء المصريين هو التصدى لكل من يروجون للدجل والشعوذة على أنها نجاحات وإنجازات.
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>ونشر عالم الفضاء المصرى مقطع ، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الثلاثاء، ظهر فيه متحدثاً عن دور المركبة "روزيته" فى فهم تطور الحياة فى الكون، وهو الفيديو الذى يأتى كإنتاج مشترك بين وكالة ناسا و وكالة أبحاث الفضاء الأوروبية، مشيراً إلى أن أيادٍ مصرية ساهمت فى هذا الحدث.

وكتب المستشار العلمى لرئيس الجمهورية السابق عدلى منصور فى تدوينته، "أجمل ما فى 2015 هو الوجوه المصرية الشابة التى رأيتها تنجح و تبدع فى كل مكان زرته خلال المهام العلمية هذا العام: رامى المعرى "جامعة برن – سويسرا"، محمد حسن محمد (جامعة كالتك، أمريكا)، بسمة شتى (جامعة كاليفورنيا، أمريكا)، نرهان عثمان (جامعة سوثرن كاليفورنيا)، أحمد الشافعى (جامعة الصحراء، أمريكا)، آكرم آمين (وكالة الفضاء الالمانية، ألمانيا)، بيتر بقتر (جامعة نيو هفن، أمريكا) آسلام حسين (جامعة MIT، أمريكا)،آبو طالب زكى و محمد السيد أحمد (جامعة وسترن ميتشجن، أمريكا)، عماد عبدوا (جامعة أوكلاهوما، أمريكا)، ياسين الشربانى (ناسا، أمريكا)، وأسماء أخرى كثيرة داخل و خارجها تعلمت منها وشرفت بلقائها".

وأضاف، "تعلمنا جميعًا أنه دور كل باحث مصرى بالداخل والخارج هو التفوق والإبداع العلمى ومحاربة الجهل والأكاذيب التى تفقد للعلم مصداقيته أمام أعين المصريين، وتجعله مادة للتفاخر أو للسخرية وليس للنفع".

وأرى أنه لا يكون النجاح الحقيقى لأى باحث إلا باكتمال هاتين الصفتين فى عمله. فى 2016 علينا جميعًا أن نتصدى لكل من يروجون للدجل والشعوذة، على أنها نجاحات وإنجازات، هم يعبثون بعقول وكرامة كل مواطن مصرى ويستخفون بأحلام الناس و آلامهم".

واختتم العالم المصرى عصام حجى بالقول، "و فى ختام 2015 أهدى لكم هذا الفيديو من إنتاج مشترك بين ناسا و وكالة أبحاث الفضاء الأوروبية عن دور المركبة روزيته فى فهم تطور الحياة فى الكون بمساهمة أيادى مصرية.. وكل عام وأنتم بخير".

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مصر 365

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