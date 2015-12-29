رواد "تويتر" يلخصون إبراهيم سعيد "فى كلمة" وينقسمون بين محب ومنتقد

انقسمت آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى تغريداتهم على هاشتاج "لخص إبراهيم سعيد فى كلمة"، والذى جاء ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً فى الموقع، صباح اليوم الثلاثاء.

ووصف محبو إبراهيم سعيد، المدير الفنى لنادى جولدى، لاعب الأهلى والزمالك والمنتخب المصرى السابق، بالجرأة والصراحة، مشيرين إلى أنها صفات لا توجد فى الكثير من الشخصيات الرياضية هذه الأيام، وهى الصفات التى أودت بحياته الكروية سريعاً.

فيما انتقد البعض الآخر فى تغريداتهم خروج إبراهيم سعيد عن النص وعدم التزامه سلوكياً وأخلاقياً خلال تواجده لاعباً فى النادى الأهلى ونادى الزمالك والمنتخب المصرى، معترفين بموهبته، إلا أنهم رأوا أنه أضاعها بتصرفاته.



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