السياحة تحتفل بـ"رأس السنة" الخميس فى مهرجان ضخم أمام الأهرامات

تنظم وزارة السياحة احتفالية ضخمة لاستقبال العام الميلادى الجديد 2016، مساء الخميس المقبل، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الاحتفال هذا العام سيحمل الكثير من المفاجآت المذهلة، وستوجه مصر من خلاله عدة رسائل هامة للعالم مع بداية الساعات الأولى للعام الجديد، من أمام الأهرامات لدعم السياحة والتأكيد على أن مصر تستقبل العام الجديد بشكل ورؤية جديدة.

وأضاف زعزوع، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم توجيه الدعوة لسفراء الدول الاجنبية والعربية والأفريقية والشخصيات العامة والفنانين والمثقفين لحضور هذا الحدث الكبير، مشيرا إلى أن العالم بأسره سيتابع احتفالات مصر بالعام الميلادي الجديد، حيث سيتم تغطية الحدث لأول مرة ونقله مباشرة عبر العديد من وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات العالمية بالإضافة للقنوات الفضائية المصرية والتليفزيون المصرى.

وأوضح وزير السياحة، أنه تم اختيار منطقة الأهرامات لتنظيم هذه الاحتفالية؛ لأنها تعد من أروع مناطق العالم وأكثرها تشويقا بالإضافة إلى كونها من عجائب الدنيا السبع، وأحد أكبر ألغاز التاريخ القديم والحديث التى تشهد على عظمة المصريين وتمثل الحضارة المصرية العريقة.

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