أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السياحة تحتفل بـ"رأس السنة" الخميس فى مهرجان ضخم أمام الأهرامات

Google+ Print
السياحة تحتفل بـ"رأس السنة" الخميس فى مهرجان ضخم أمام الأهرامات السياحة تحتفل بـ"رأس السنة" الخميس فى مهرجان ضخم أمام الأهرامات
تنظم وزارة السياحة احتفالية ضخمة لاستقبال العام الميلادى الجديد 2016، مساء الخميس المقبل، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الاحتفال هذا العام سيحمل الكثير من المفاجآت المذهلة، وستوجه من خلاله عدة رسائل هامة للعالم مع بداية الساعات الأولى للعام الجديد، من أمام الأهرامات لدعم السياحة والتأكيد على أن مصر تستقبل العام الجديد بشكل ورؤية جديدة.

وأضاف زعزوع، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم توجيه الدعوة لسفراء الدول الاجنبية والعربية والأفريقية والشخصيات العامة والفنانين والمثقفين لحضور هذا الحدث الكبير، مشيرا إلى أن العالم بأسره سيتابع احتفالات مصر بالعام الميلادي الجديد، حيث سيتم تغطية الحدث لأول مرة ونقله مباشرة عبر العديد من وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات العالمية بالإضافة للقنوات الفضائية المصرية والتليفزيون المصرى.

وأوضح وزير السياحة، أنه تم اختيار منطقة الأهرامات لتنظيم هذه الاحتفالية؛ لأنها تعد من أروع مناطق العالم وأكثرها تشويقا بالإضافة إلى كونها من عجائب الدنيا السبع، وأحد أكبر ألغاز التاريخ القديم والحديث التى تشهد على عظمة المصريين وتمثل الحضارة المصرية العريقة.

الأقصر تتجمل لاستقبال العام الجديد واحتفالات الكريسماس.. الفنادق تتزين بأشجار أعياد الميلاد.. ومدير الأمن يضع خطة محكمة لتأمين السائحين.. والمحافظ يجتمع بقيادات السياحة لمناقشة الاستعدادات
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

8 الصبح - لقاء مع الكابتن عادل مصطفي وتحليل لأحداث الكرة المصرية فى الفترة الأخيرة

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مؤسسة مصر تعقد مؤتمرها الثاني "التعليم الفني بين الواقع والمأمول"

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

مصرع وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية

اختبار أفريقي صعب للمصري وسموحة في الكونفيدرالية