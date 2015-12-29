مديرية تعليم جنوب سيناء تستعد لامتحانات منتصف العام

أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية استعدت جيدا لامتحانات الفصل الدراسى الأول الذى سيبدأ 13يناير2016، وأن 31ديسمبر2015 هو آخر يوم للمطابع الخاصة لإنهاء طبع الامتحانات بجميع الإدارات على أن تحفظ فى مظاريف مغلقة حتى يوم الامتحانات.

وأضاف سويلم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم الاجتماع بقيادات المديرية ومديرى العموم والموجهين العموم لوضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول، بما يتوافق مع مواصفات الورقة الامتحانية الواردة للمديرية من الوزارة، على أن يكون الامتحان بسيط وفى متناول الطالب المتوسط ويراعى بعض الفقرات للطالب المتميز .