أسامه الشيخ: إعلام الدولة "مترهل" وغير قادر على التأثير فى الرأى العام

قال المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن إعلام الدولة مترهل وغير قادر على التأثير فى الرأى العام، موضحًا أن ماسبيرو ملك للعاملين به، وليس "الدخلاء الذين يعملون باسمه"، على حد قوله، قائلا:"الدولة يجب أن تمتلك إعلامًا مؤثرًا وقويا".

وأوضح "الشيخ"، أن البعض ينشئ محطات فضائية بهدف غسيل الأموال بها أو لدعم توجه سياسى معين أو تغطية على فساد مالى.

وأضاف "الشيخ"، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامى محمد شردى، المذاع علي فضائية "المحور"،:"محدش فاهم حاجه في الإعلام ، ولا توجد أى جهة فى مصر مسئولة عن تنظيم الإعلام الخاص، عن طرىق وضع علاقه بين المشاهد والدولة و المجتمع المدني، والرقابة على التوازن بين دور الإعلام الإقتصادى ومسئولياته الاجتماعية.

وأشار إلى أن كافة الاستثمارات فى مجال القنوات الفضائيات غير مربحة، لكن بعض القنوات الفضائية الخاصة مؤثرة فى الشارع حاليا، مؤكدا أنه تم بيع نيجاتيف لأفلام مصرية بـ 500 دولار، مع أن سعرها يصل إلى 100 ألف دولار، بضغط من قنوات لها مصالح.

وناشد "الشيخ"، كافة العاملين بمبنى الإذاعة والتلفزيون بفتح أبواب ماسبيرو لكل المبدعين المصريين، لأنهم السبيل الوحيد لإظهار مصر المبدعة.