اليوم.. احتفالية اليوم البحرى العالمى 2015 بالأكاديمية العربية

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية فعاليات "اليوم البحرى العالمى 2015 " بالأكاديمية العربية، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الأكاديمية العربية " منطقة السقالة " بأبو قير، وذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح أسامة ربيع قائد القوات البحرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وسيتضمن الحفل استعراض مهارات طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية على قيادة اللنشات وتطبيق المناورات المختلفة التى قاموا بدراستها فى الكلية و عمل سباقات فى الرياضات البحرية المختلفة مثل الشراع والتجديف، كما سيتضمن الحفل زيارة قائد القوات البحرية والحضور مبنى محاكى النقل البحرى ومعهد السلامة البحرية .
وسيتضمن الحفل استعراض مهارات طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية على قيادة اللنشات وتطبيق المناورات المختلفة التى قاموا بدراستها فى الكلية و عمل سباقات فى الرياضات البحرية المختلفة مثل الشراع والتجديف، كما سيتضمن الحفل زيارة قائد القوات البحرية والحضور مبنى محاكى النقل البحرى ومعهد السلامة البحرية .
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