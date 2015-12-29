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اليوم.. احتفالية اليوم البحرى العالمى 2015 بالأكاديمية العربية

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اليوم.. احتفالية اليوم البحرى العالمى 2015 بالأكاديمية العربية اليوم.. احتفالية اليوم البحرى العالمى 2015 بالأكاديمية العربية
تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية فعاليات "اليوم البحرى العالمى 2015 " بالأكاديمية العربية، اليوم الثلاثاء، فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الأكاديمية العربية " منطقة السقالة " بأبو قير، وذلك بحضور اللواء بحرى أ.ح أسامة ربيع قائد القوات البحرية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، سفراء وقناصل الدول العربية والأجنبية.

وسيتضمن الحفل استعراض مهارات طلبة كلية النقل البحرى والتكنولوجيا بالأكاديمية على قيادة اللنشات وتطبيق المناورات المختلفة التى قاموا بدراستها فى الكلية و عمل سباقات فى الرياضات البحرية المختلفة مثل الشراع والتجديف، كما سيتضمن الحفل زيارة قائد القوات البحرية والحضور مبنى محاكى النقل البحرى ومعهد السلامة البحرية .
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