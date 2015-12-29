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القبض على 9 هاربين من أحكام بينهم 6 محكوم عليهم بالمؤبد

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القبض على 9 هاربين من أحكام بينهم 6 محكوم عليهم بالمؤبد القبض على 9 هاربين من أحكام بينهم 6 محكوم عليهم بالمؤبد
تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من القبض على 9 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ، بينهم 6 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد.

وتمكن النقيب مصطفى يونس معاون مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط "وليد أ ع" 32 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3409 لسنة 2013م التبين "سلاح نارى" والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب أحمد الصادق معاون مباحث قسم شرطة القطامية، من ضبط "مصطفى ج ع" 19 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1962/457 لسنة 2014م القطامية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح النقيب مجدى عرفة معاون مباحث قسم شرطة الجديدة، من ضبط "وائل ع م" 33 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 560119/6904 لسنة 2013م مدينة نصر أول " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وتمكن النقيب محمد عادل معاون مباحث قسم شرطة السلام ثان، من ضبط "زين العابدين ع ط" 23 سنة ، عامل ، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4266/1462 لسنة 2014م السلام ثان "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن.

وتمكن النقيب كريم لاشين معاون مباحث قسم شرطة الوايلى ، من ضبط "فارس أ م" 35 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4219/2049 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات" والمقضى فيها بالسجن المؤبد ، ونجح النقيب كريم عبد العزيز مباحث قسم شرطة الاميرية، من ضبط "أحمد ش ع" 46 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 10493/3389 لسنة 2012م الخانكة " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

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