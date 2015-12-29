شيخ الأزهر يكلف مستشاره القانونى بفحص أوراق المرشحين لرئاسة الجامعة

علم "اليوم السابع"، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أسند مهمة فحص أوراق المرشحين لرئاسة مجلس جامعة الأزهر، إلى مستشاره القانونى محمد عبد السلام، للتأكد من صحة انطباق الشروط على المرشحين وهم ثلاثة، بحسب تأكيدات مصادر، استقر عليهم شيخ الأزهر وسيتم الاختيار أحدهم.

وأوضحت المصادر أن اختيار رئيس الجامعة الجديد و رفع اسمه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لإصدار قرار بتعيينه، سيكون فى إجازة منتصف العام الدراسى، وأن الدكتور إبراهيم الهدهد، سيتسمر فى تسيير أعمال الجامعة طوال فترة الامتحانات.

ووفقا لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، تنص المادة 41، على أن يكون شغل المنصب بطريق التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح شيخ الأزهر، وأُشترِط فى رئيس جامعة الأزهر أن يكون شغل أحد كراسى الأستاذية بجامعة الأزهر، أو إحدى الجامعات المصرية دون تحديد مدة معينة لشغله لوظيفة أستاذ.

وأضافت المصادر، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن بين المرشحين لتولى المنصب الدكتور إبراهيم الهدهد، القائم بأعمال الرئيس، والدكتور عبد الفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة،.

جدير بالذكر أن منصب رئيس الجامعة، خلا بعد تقديم الدكتور عبد الحى عزب، رئيس الجامعة استقالته، عقب صدور حكم قضائى بعدم قبول الدعوى المقامة منه والتى يطلب فيها أحقيته فى الخدمة حتى سن 65 عامًا.

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