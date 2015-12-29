"الكهرباء": توزيع 6 ملايين "لمبة ليد" حتى الآن على المواطنين

قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ 12 مليون لمبة و117 ألف و80 لمبة.

وأضاف اليمانى لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 6 ملايين لمبة حتى الآن، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات ليد لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكه للطاقة.

وأكد أن القطاع مستمر فى توزيع اللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

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