بالصور.. قرية "ميت نما" بالقليوبية غارقة الصرف الصحى والأهالى يشتكون

مازال مسلسل الإهمال مستمر داخل قرية ميت نما، التابعة لمحافظة القليوبية التى تقع على طريق مصر إسكندرية الزراعى ولا تبعد عن مدينة شبرا الخيمة بكيلو متر، ومازالت مياه المجارى تتسرب تحت المنازل وتصرف فى ترعة الشرقاوى وأحيانا فى الطريق العام، ويعانى أهالى القرية من عدم وجود شبكة صرف صحى بالقرية.

دفع ذلك الوضع أهالى القرية بالخروج وقطع طريق مصر إسكندرية الزراعى، ومنذ 7سنوات تم إدراج القرية فى الخطة وربطها بشبكة الصرف الحى والمحطة الرئيسية بميت حلفا، إلا أن القرية مازالت تعيش مأساة وحائرة بين شركة المياه والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى فى القليوبية.

>وقال عماد لطفى 34سنة موظف من أهالى قرية ميت نما أنه لم يتم توصيل خطوط الصرف الصحى للقرية، رغم إنهاء تنفيذ محطة الصرف التى تم تسليمها للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، ووعد مسئولى الجهاز ومياه الشرب بتشغيلها فى 30 يونيو الماضى ورغم مرور 6 أشهر على موعد التشغيل إلا أن المحطة ما زالت متوقفة ولم يتم توصيل خطوط القرية لها.

> وقال "عماد": نخشى انسداد أو كسر خطوط الصرف التى تم توصيلها للشوارع والمنازل بسبب عدم تشغيلها، ومرور الجرارات والسيارات النقل على تلك الخطوط خاصة أنها قريبة من سطح الأرض.

وأكد " سراج دسوقى " طالب بكلية الحقوق، أن القرية أرسلت استغاثة إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتضررهم من إهمال المسئولين عن مشروع الصرف الصحى الخاص بقرية ميت نما التابعة لمركز قليوب محافظة القليوبية و من إهمال وتقاعس ومماطلة القائمين على تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالقرية، والمتسببين فى إهدار المال العام وإلحاق أبلغ الضرر بسكان القرية والدولة كذلك، فلا تكون نتيجة الشكوى والاستغاثة إلا مزيدا من العناد والمماطلة وإهدار المال العام.



>