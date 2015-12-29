أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس حى غرب أسيوط: التنقيب عن الآثار السبب الرئيسى لانهيار المنازل

Google+ Print
رئيس حى غرب أسيوط: التنقيب عن الآثار السبب الرئيسى لانهيار المنازل رئيس حى غرب أسيوط: التنقيب عن الآثار السبب الرئيسى لانهيار المنازل
قالت هويدة شافعى بدوى، رئيس حى غرب بمحافظة أسيوط، إن انهيارات حى غرب الكثيرة فى الكتلة السكنية القديمة بسبب وجود عقارات قديمة جدا، والعديد منها مبنى بالطوب اللبن، وبناء عقارات حديثة شاهقة الارتفاع مما يؤثر على الأبنية القديمة.

وأضافت هويدة شافعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنقيب عن الآثار من أهم أسباب الانهيارات، مشيرة إلى أن سكان المنازل القديمة يقومون بالحفر لمسافات بعيدة تحت الأرض بهدف البحث عن الآثار اعتقادا منهم أن المنطقة بالكامل تسبح في بحر من الآثار، فينتهي الأمر بانهيار المنزل على القائمين بأعمال الحفر، ويسبب أضرارا بالغة حتى للمنازل المجاورة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365