رئيس حى غرب أسيوط: التنقيب عن الآثار السبب الرئيسى لانهيار المنازل

قالت هويدة شافعى بدوى، رئيس حى غرب بمحافظة أسيوط، إن انهيارات حى غرب الكثيرة فى الكتلة السكنية القديمة بسبب وجود عقارات قديمة جدا، والعديد منها مبنى بالطوب اللبن، وبناء عقارات حديثة شاهقة الارتفاع مما يؤثر على الأبنية القديمة.

وأضافت هويدة شافعى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التنقيب عن الآثار من أهم أسباب الانهيارات، مشيرة إلى أن سكان المنازل القديمة يقومون بالحفر لمسافات بعيدة تحت الأرض بهدف البحث عن الآثار اعتقادا منهم أن المنطقة بالكامل تسبح في بحر من الآثار، فينتهي الأمر بانهيار المنزل على القائمين بأعمال الحفر، ويسبب أضرارا بالغة حتى للمنازل المجاورة .