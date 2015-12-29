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بالصور.. اتمام اتفاق إجلاء 450 مقاتلا ومدنيا سوريا من منطقتين محاصرتين

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بالصور.. اتمام اتفاق إجلاء 450 مقاتلا ومدنيا سوريا من منطقتين محاصرتين بالصور.. اتمام اتفاق إجلاء 450 مقاتلا ومدنيا سوريا من منطقتين محاصرتين
قالت مصادر بالأمم المتحدة ومطارات إن اتفاقا تدعمه الأمم المتحدة لإجلاء نحو 450 مقاتلا ومدنيا سوريا من منطقتين محاصرتين فى سوريا اكتمل مساء الإثنين بوصول طائرات نقلتهم إلى مطارى بيروت وخطاى فى تركيا.

وأضافوا أن طائرتين تحملان 330 مقاتلا ومدنيا سوريا تم إجلاؤهم من بلدتين شيعيتين مؤيديتين للحكومة فى شمال غرب البلاد وصلتا إلى مطار بيروت.

وذكرت أيضا ان طائرة تحمل 126 مقاتلا من المعارضة كانوا محاصرين فى بلدة الزبدانى قرب الحدود اللبنانية هبطت فى نفس التوقيت تقريبا بمطار خطاى التركى.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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