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تونس:مواطن يحتجز شخصين يشتبه بكونهما إرهابيين فى غرفة قبل فرارهما من نافذة

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تونس:مواطن يحتجز شخصين يشتبه بكونهما إرهابيين فى غرفة قبل فرارهما من نافذة تونس:مواطن يحتجز شخصين يشتبه بكونهما إرهابيين فى غرفة قبل فرارهما من نافذة
ذكر تقرير إعلامى مساء الإثنين فى تونس أن مواطنا نجح فى احتجاز عنصرين مسلحين أحدهما جزائرى يشتبه فى كونهما إرهابيين قاما بمحاولة السطو على منزل قبل أن ينجحا فى الفرار عبر نافذة فى وقت لاحق باستخدام أسلحتهما.

وقعت تلك الحادثة فى منطقة بوعبدلة التابعة لولاية سليانة شمال غرب تونس بحسب ما نقلت إذاعة "شمس اف ام" الخاصة حيث تمكن أحد سكان المنطقة من التعامل مع المسلحين عندما داهما منزله طلبا للمؤونة فقام باستدراجهما إلى الداخل.

وذكرت الإذاعة أن الرجل تظاهر بقبول طلب المسلحين وطلب منهما الدخول إلى مستودع تابع للمنزل وبعد ذلك قام بغلق الباب.

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مصر 365