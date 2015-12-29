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رئاسات العراق الـ"3" ترحب بإدانة الجامعة العربية للتوغل التركى

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رئاسات العراق الـ"3" ترحب بإدانة الجامعة العربية للتوغل التركى رئاسات العراق الـ"3" ترحب بإدانة الجامعة العربية للتوغل التركى
أشادت الرئاسات العراقية الثلاث "رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة" بقرار جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية فى القاهرة الذى أدان توغل قوات عسكرية تركية فى أراضى العراق، وجددت مطالبتها حكومة أنقرة بسحب قواتها وعدم المساس بالسيادة الوطنية العراقية.

وحيت الرئاسات العراقية بطولات القوات المسلحة التى تحقق النصر فى الرمادى مركز محافظة الأنبار التى أعلن تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى مساء أمس، لافتة إلى أن العمليات العسكرية التى جرت بمدينة الرمادى أكدت قدرة المقاتلين العراقيين على دحر الإرهابيين وتحرير الأرض ووضع داعش فى حجمه الحقيقى بما يفتح الطريق أمام تحرير كامل مدن العراق، وبالأخص عملية تحرير محافظة نينوى.

جاء ذلك خلال اجتماع مساء الاثنين فى قصر السلام ببغداد بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى ورئيس مجلس النواب سليم الجبورى، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود.

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