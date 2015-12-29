مجمع طبرجل

معلومات عن المشروع اسم المشروع/ المجمع العاجل لكليات البنات في طبرجل

تصميم وإشراف/ إدارة المشروعات بالجامعة.

مدة التنفيذ / 10 أشهر

الشركة المنفذة للمشروع/ شركة المرشد للمقاولات

النظام الإنشائي / خرسانة مسلحة مسبقة الصب (Pre-cast).

معلومات عن المشروع/

اجمالي مساحة البناء 22.000 م2

يتكون المشروع من ثلاثة مبان كل مبنى من دورين مع بهو رئيسي يربط بين المباني أبعاده 20 × 120 متر.

المبنيان الرئيسيان يكونان من العناصر التالية:

( 60) قاعة دراسية بمختلف السعات 30 و 45 و75 مقعدا.

( 6 ) معامل حاسب آلي ولغات مع تجهيز كل منها ب(35) جهازا وجهاز معلم.

(12) قاعة دراسية بمحاور دخول خارجية.

(38) مكتبا إداريا.

أربع صالات تفريغ.

دورات مياه عامة وخاصة.

استراحة للطالبات عدد (2)

مصليات عدد (2)

المبنى الثالث يحتوي العناصر التالية:

مكتبة مركزية.

مختبرات علمية عدد (9)

صالة متعددة الأغراض.

دورات مياه.

كما يشمل المجمع على الآتي:

عدد (2) صالات انتظار وتفويج.

ساحات خارجية.

مركز للبيانات Data Center مكتمل العناصر.

غرف انتظار لأعضاء هيئة التدريس.

استديوهات.

غرف حراسة.

مواقف سيارات.

وقد تم تجهيز المجمع بجميع ما يتطلبه من أثاث تعليمي وإداري ودوائر بيانات وتجهيزات تقنية لنقل المحاضرات والتعلم الالكتروني مع امكانية استقبال المحاضرات عن بعد من الاستوديوهات في المجمع أو من كليات البنين في طبرجل او المقر الرئيس للجامعة بسكاكا مع التكييف المركزي ومتطلبات السلامة.