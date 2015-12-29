الشؤون الإسلامية تختتم البرنامج العاشر لمكافحة غسيل الأموال

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن أحمد باسودان أن برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي ضمن مجموعة كبيرة من البرامج المتخصصة التي تسعى الوزارة من خلالها لتطوير وصقل قدرات منسوبيها في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب والتحذير منها.

قال ذلك عقب اختتام البرنامج التدريبي العاشر الذي أقيم بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمنسوبي المكاتب التعاونية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم في فرع الوزارة بمنطقة عسير الذي نظمته الوزارة ممثلة في وكالتها للتخطيط والتطوير، والجامعة ممثلة في اللجنة العلمية بكلية التدريب.

وأوضح باسودان أن البرنامج تناول عددا من المحاور المهمة في هذا الصدد منها: مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأحكام الموضوعية والجوانب الإجرائية لمكافحة غسل الأموال في النظام السعودي، والأساليب النقدية والتقنية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم، ودور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نماذج تطبيقية.

من جانبه، أثنى مدير البرامج الخاصة بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اللواء ركن الدكتور علي بن هلهول الرويلي بالتعاون القائم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال مما يؤكد الحرص المشترك على العمل الخيري وحمايته مما يعكر عليه دوره الفاعل في دعم أعمال الخير والبر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على توعية وتثقيف وتبصير العاملين في الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن، مبينا أن هذا ردٌّ واضح وصريح من الوزارة ودفع قوي لما يردده البعض جهلا أو مكرا من كون هذه الجمعيات أحد أهم مصادر الإرهاب.

وأضاف: ن استفادة وزارة الشؤون الإسلامية من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية متميزة وفريدة جدا لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وغير ذلك من المفردات والمواد المتعلقة بذات الشأن.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للتطوير الإداري بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صالح بن احمد الزهراني على اهتمام الوزارة بتطوير منسوبيها والرفع من قدراتهم وتقديم كل ماهو جديد ومن تلك البرامج المخصصة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.