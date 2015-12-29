أمير الجوف يتفقد محافظتي طبرجل والقريات ويفتتح مجمعي كليات البنات بحضور وزير التعليم

ء يفتتح صاحب السمو الملكي الامير فهد بن بدر بن عبدالعزيز اليوم مجمع كليات البنات بمحافظة طبرجل بحضور مدير جامعة الجوف ا. د. الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، حيث سيزيح سموه الستار معلناً انضمام مجمع كليات البنات بطبرجل لمثيله في سكاكا الذي افتتحه مطلع العام ١٤٣٥ه.

وسيقوم سموه بجولة في أرجاء المجمع ليطلع على كافة مرافقه من قاعات دراسية ومختبرات علمية ومعامل ومكاتب، بالإضافة لمكتبة المجمع.

وقال المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن أمير المنطقة سيتوجه بعدها لمحافظة القريات وفي ظهر يوم الثلاثاء سيتفقد سير العمل في محافظة القريات ويلتقي المواطنين فيها وسيستمع لمطالبهم واقتراحاتهم.

وأضاف الحموان أن الامير فهد بن بدر، وفي اليوم نفسه سيرعى حفل افتتاح مجمع كليات البنات في محافظة القريات بحضو وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، ليكتمل عقد مجمعات البنات بجامعة الجوف وتنتهي مرحلة المباني المستأجرة بالكامل، بعد أن يزيح سموه ستار افتتاح مجمع البنات بالقريات، وسيطلع على أجزاء المجمع وتجهيزاته وكافة مرافقه، ويتضمن كمثيلاته في سكاكا وطبرجل عدداً من المعامل والمختبرات، والتجهيزات التقنية والمكتبية والقاعات الدراسية.

وسيشرف سموه الحفل الذي سيقام في البهو الرئيسي للمجمع والذي يعد من أبرز ما يميزه من حيث المساحة وتوفر الخدمات للطالبات من بوفيهات وأجهزة خدمة ذاتية وقرطاسيات، وأماكن لاستراحة الطالبات وإقامة الأنشطة والبرامج الطلابية خلال العام الجامعي، علاوة على قاعة المحاضرات والاحتفالات التي تتسع لأكثر من ٥٠٠ مقعد، وسوف تستوعب مناسبات الكليات واحتفالاتها ومناشطها الثقافية طوال العام.

من جانبه أعرب مدير جامعة الجوف إسماعيل البشري عن شكره الوافر لسمو أمير المنطقة على تكرمه بافتتاح المشروعين ومشاركته الجامعة ومنسوبيها فرحتهم بهذه المشروعات الوطنية التي جاءت بدعم كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله الذي يحرص كل الحرص على تطوير التعليم في بلادنا وتوفير كل الإمكانات لتحقيق الأهداف والتطلعات، رافعاً شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله، داعياً المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية الراسخة.

وقال البشري "تعودنا هذا الدعم والتشجيع من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر، فهو بيننا في جميع المراحل والمناسبات، ودائماً ما نلمس منه دعماً كبيراً بحضوره وتوجيهاته وقراراته التي تدفع الجامعة للأمام.."

واعتبر مدير الجامعة افتتاح الأمير لمجمع البنات بطبرجل ورعايته حفل افتتاح مجمع البنات بالقريات، دفعة كبيرة لبذل المزيد من الجهد والعطاء إن شاء الله.

ورفع د. البشري شكره لوزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى على تكرمه بحضور الافتتاح مثمناً له هذا الحضور مع بداية تكليفه بالوزارة وكثرة مشاغله وأولوياته، معتبراً ذلك دعماً للجامعة لإكمال مسيرتها في كل المجالات.

وتعد مشروعات مجمعات البنات في جامعة الجوف تعد تجربة متميزة على مستوى المملكة، حيث استطاعت بفضل الله ثم الدعم الكبير من القيادة الرشيدة أن توفر بيئة تعليمية راقية لجميع طالبات الجامعة في جميع محافظات منطقة الجوف.

وبين المنسق الإعلامي في الإمارة أن أمير المنطقة سيختتم زيارته للمحافظات ظهر يوم الأربعاء بتفقد مراكز حرس الحدود في قطاع مركز العيساوية وذلك بمرافقة وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي وعدد من المسؤولين .

وأكد الحموان أن هذه الزيارات تأتي ضمن اهتمامات سمو أمير المنطقة لتفقد سير العمل في المحافظات والمراكز ومشاركة أبناء المنطقة فرحة الإنجاز لبعض المشروعات التي توليها الدولة جل اهتمامها والالتقاء بالمواطنين والاستماع لمطالبهم.