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مشعل بن ماجد يستقبل مجلس إدارة «إطعام» بجدة

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مشعل بن ماجد يستقبل مجلس إدارة «إطعام» بجدة مشعل بن ماجد يستقبل مجلس إدارة «إطعام» بجدة

    استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة أمس بمكتبه بالمحافظة رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "إطعام" بجدة.

واستمع سموه خلال اللقاء لعرض موجز من رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد عبداللطيف الفوزان عن مهام وأنشطة الجمعية.

وبين الفوزان أن جمعية إطعام جدة نجحت في تأسيس عمل خيري اجتماعي نوعي واحترافي، ويتضح ذلك جلياً من خلال أهدافها التي قامت من أجلها، في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وتوزيع الزائد من الطعام وإيصاله إلى المستفيدين بأفضل معايير الجودة والسلامة العالمية.

وعبر رئيس الجمعية عن امتنانه لسموه على مباركته لأهداف الجمعية، وعد ذلك دليلاً على إيمان المؤسسات الحكومية الرسمية على الدور اللافت لنشاطها في خلق الوعي، ونشر ثقافة حفظ النعمة في مجتمعنا، بل وتأكيدهم على أهمية ذلك.

كما قدم الفوزان شكره لشركاء " إطعام " من الأفراد ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية، إضافة إلى اللجنة التنفيذية بجدة، ولفريق العمل ولكل من أسهم في حفظ هذه الكمية من الطعام ، واعداً بمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه أشاد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز خلال اللقاء بالتعاون مع مثل هذه الجمعيات المرخصة التي تعمل بشكل منظم، مثمناً ومباركًا سموه الدور البناء للجمعية لما تقدمه من أعمال خير لمجتمعنا في حفظ نعمت الطعام التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

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