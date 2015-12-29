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مصروفات الأمانات والبلديات 26.3 مليار ريال وإيراداتها ستة مليارات

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مصروفات الأمانات والبلديات 26.3 مليار ريال وإيراداتها ستة مليارات مصروفات الأمانات والبلديات 26.3 مليار ريال وإيراداتها ستة مليارات

    بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م / 16

التاريخ : 17 / 3 / 1437ه

بِعَوْنِ الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية

بعد الاطلاع على المواد (72, 73, 76, 78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على المواد (25, 26, 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407ه الذي يَنُصُّ على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10 / 9 / 1425ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424 / 1425.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 227) بتاريخ 16 / 7 / 1426ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 / 1434ه في شأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1433 / 1434.

وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1437 / 1438.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (93) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه.

رَسَمْنَا بما هو آت:

أولاً: تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (26.313.931.000) ستة وعشرين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثين ألف ريال.

ثانياً: تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية ( 1437 / 1438 ) بمبلغ (6.047.960.000) ستة مليارات وسبعة وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألف ريال.

ثالثاً: يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (20.265.971.000) عشرون ملياراً ومائتين وخمسة وستين مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعين ألف ريال.

رابعاً: تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.

خامساً: تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.

سادساً: تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (سادساً) و (سابعاً) و (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) و (حادي عشر) و (ثاني عشر) و (ثالث عشر) و (رابع عشر) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) بتاريخ 17 / 3 / 1437ه الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ( 1437 / 1438 ).

سابعاً: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات الصلة.

ثامناً: يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذا المرسوم وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها فيه.

تاسعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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