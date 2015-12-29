أمير الجوف يدشن مجمع كليات البنات بمحافظة طبرجل

دشَّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف – حفظه الله – مجمع كليات البنات بمحافظة طبرجل التابع لجامعة الجوف، مساء أمس الاثنين .

وفور وصول سموه موقع المجمع كان في استقباله معالي مدير الجامعة أ. د / إسماعيل بن محمد البشري ومحافظ طبرجل الأستاذ فيصل بن صالح الشامي، وعدد من المسؤولين وأعيان المحافظة.

وأزاح سمو أمير منطقة الجوف الستار عن اللوحة التذكارية وقص شريط الافتتاح، ثم تجول على أرجاء المجمع، الذي يحتضن كليات طبرجل للبنات وأفرع العمادات المساندة فيها، حيث شاهد -يحفظه الله- البيئة التعليمية التي وفرتها الجامعة للطالبات، كالقاعات الدراسية المجهزة ومتعددة المساحات، ومعامل الحاسب الآلي، والمكتبة المركزية، والمختبرات العلمية، وقاعات بمحور دخول خارجي ومرافق أخرى.

واستمع سموه لشرح من إدارة تقنيات المعلومات عن التجهيزات التقنية في المجمع، حيث وفرت الجامعة أحدث التقنيات من معامل للحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، وقاعات مجهزة بدوائر تلفزيونية لنقل المحاضرات من أقسام البنين، وتغطية شاملة للشبكة السلكية واللاسلكية لربط المجمع مع غيره من مباني الجامعة، وتمكين جميع الطالبات والمنسوبات من الوصول لخدمات الانترنت والأنظمة الجامعية، كما شاهد سموه العارض الذكي المتوفر في المجمع.

ويقع المجمع على مساحة إجمالية تبلغ 22000م2، ويتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية من طابقين، ومبنيين مساندين، ترتبط جميعها بالبهو الرئيسي البالغة أبعاده 120*20متر، وتحتضن العناصر الخدمية المتنوعة، حيث بلغ عدد القاعات الدراسية متعددة المساحات 82 قاعة، وتسعة معامل للحاسب واللغات، و18 قاعة بمحاور دخول خارجية، و85 مكتباً للأعمال الإدارية، فضلاً عن المكتبة المركزية، واستديوهات بث المحاضرات، وكذلك 16 معملاً علمياً، وصالات انتظار واستراحات، ومرافق خدمية أخرى متعددة.

وثمن سمو أمير المنطقة للجامعة هذا المجهود الكبير المتمثل في إنجاز المشروع في وقت قياسي وتوفير بيئة مثالية للطالبات، مبدياً إعجابه بما شاهده من ميزات في المشروع ستكون رافداً للعملية التعليمية.

من جانبه رفع أ. د / البشري خالص شكره للقيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله.

كما رفع شكره الوافر لسمو أمير المنطقة على رعايته الدائمة لمسيرة الجامعة ومنجزاتها الوطنية وحضوره الكريم من أجل افتتاح مجمع كليات البنات بطبرجل، مؤكداً أن لدعم سموه وتوجيهاته أثراً كبيراً في تسريع منجزات الجامعة وتحقيق أهدافها عاماً بعد عام، كما قدم معاليه الشكر لمعالي وزير التعليم الذي سيشرف الجامعة اليوم الثلاثاء لافتتاح مجمع كليات البنات في القريات، وكذلك شكر أهالي محافظة طبرجل وقيادات أجهزتها الحكومية على الدعم والمساندة التي حظي بها المشروع خلال مراحل إنجازه.