تدشين تسع محطات تحلية بالحدود الشمالية بتكلفة تجاوزت 25 مليون ريال

دشنت المديرية العامة للمياه في الحدود الشمالية تسعة محطات تحلية بطاقة 300م3 لكل منها، وبطاقة إجمالية 2700م3 باليوم، بتكلفة مالية بلغت "25،500"مليون ريال.

وأكدت مديرية المياه في المنطقة بأن المحطات تقع في كل من قرية أم خنصر، قرية الكاسب، قرية بن ثنيان، مركز الدويد، قرية زهوة، قرية نعيجان، قرية السليمانية، قرية يديه الخر، إضافة إلى ربط المحطات على خزانات وشبكة القرى المشار إليها، وأضافت بأن المحطات تضمنت محطات أشياب لتزويد الناقلات بالمياه المحلاة، وبينت بأن تلك المشاريع تمثل المرحلة الثانية من تغطية جميع قرى وهجر المنطقة بمحطات تنقية، وأشارت بأن المرحلة الأولى شملت تنفيذ وتشغيل عدد تسعات محطات تحلية بطاقة " 5700م3 "، ويجري بالمرحلة الثالثة تنفيذ عدد "10 "محطات بطاقة "3700م3 "، وتأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتلبية احتياجات المواطن، وبدعم من صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية، وبمتابعة من معالي وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين.