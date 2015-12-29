أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تدشين تسع محطات تحلية بالحدود الشمالية بتكلفة تجاوزت 25 مليون ريال

Google+ Print

    دشنت المديرية العامة للمياه في الحدود الشمالية تسعة محطات تحلية بطاقة 300م3 لكل منها، وبطاقة إجمالية 2700م3 باليوم، بتكلفة مالية بلغت "25،500"مليون ريال.

وأكدت مديرية المياه في المنطقة بأن المحطات تقع في كل من قرية أم خنصر، قرية الكاسب، قرية بن ثنيان، مركز الدويد، قرية زهوة، قرية نعيجان، قرية السليمانية، قرية يديه الخر، إضافة إلى ربط المحطات على خزانات وشبكة القرى المشار إليها، وأضافت بأن المحطات تضمنت محطات أشياب لتزويد الناقلات بالمياه المحلاة، وبينت بأن تلك المشاريع تمثل المرحلة الثانية من تغطية جميع قرى وهجر المنطقة بمحطات تنقية، وأشارت بأن المرحلة الأولى شملت تنفيذ وتشغيل عدد تسعات محطات تحلية بطاقة " 5700م3 "، ويجري بالمرحلة الثالثة تنفيذ عدد "10 "محطات بطاقة "3700م3 "، وتأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة المشاريع التنموية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتلبية احتياجات المواطن، وبدعم من صاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية، وبمتابعة من معالي وزير المياه والكهرباء م. عبدالله الحصين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية