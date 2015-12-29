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إسلام بحيرى يثير الجدل على "تويتر" ومؤيدوه يدشنون هاشتاج لدعمه

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إسلام بحيرى يثير الجدل على "تويتر" ومؤيدوه يدشنون هاشتاج لدعمه إسلام بحيرى يثير الجدل على "تويتر" ومؤيدوه يدشنون هاشتاج لدعمه
أثار الحكم بحبس الباحث إسلام البحيرى لمدة عام جدلاً على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ما بين معارضين له ولما يطرحه من أراء، وبين مؤيدين له.

وجاء هاشتاج "اسلام البحيرى، ضمن قائمة الأكثر تداولاً بـ"تويتر"، وهو الهاشتاج الذى حَمَل بين طياته تغريدات مدافعة ومهاجمة للبحيرى على حدٍ سواء، فيما دشن عدد من مؤيديه هاشتاج لدعمه حمل اسم "متضامن مع اسلام البحيرى".

كانت محكمة جنح مستأنف القديمة بجنوب القاهرة قد قضت، أمس الاثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام بحيرى على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الاديان وتخفيف الحكم لعام .

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- وصول إسلام بحيرى قسم مصر القديمة وإيداعه بالحجز تمهيدًا لترحيله
>

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مصر 365

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