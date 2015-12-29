10 يناير.. بيت السنارى ومعهد المخطوطات العربية ينظمان دورة "تحقيق النصوص"

ينظم بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع معهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، دورة عامة تحت عنوان "تحقيق النصوص"، وذلك يوم الأحد الموافق 10 يناير 2016 وحتى يوم الخميس الموافق 14 يناير 2016.

تستهدف الدورة المعنيين بالتراث المخطوط وصنعة التحقيق، وذلك بغرض التأسيس لأجيال جديدة من المحققين من جهة، وتطوير المهارات التى يمتلكها العاملين فى المؤسسات الأكاديمية والهيئات المعنية بالتراث من جهة أخرى.

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