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صفحة بـ"فيس بوك" تعلن افتتاح أول ديسكو بكفر الشيخ..والراتب 9000 جنيه

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صفحة بـ"فيس بوك" تعلن افتتاح أول ديسكو بكفر الشيخ..والراتب 9000 جنيه صفحة بـ"فيس بوك" تعلن افتتاح أول ديسكو بكفر الشيخ..والراتب 9000 جنيه
أعلنت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن اقتراب افتتاح أول ديسكو بمحافظة كفر الشيخ، فى منتصف فبراير من العام المقبل، و هو الخبر الذى جذب اهتمام رواد الموقع، لاسيما أهالى كفر الشيخ.

وقالت الصفحة فى إحدى تدويناتها إن هناك فرص عمل بالديسكو، إذ أعلنت الحاجة لشباب و فتيات للعمل، فترة 12 ساعة، براتب 9000 جنيه شهرياً، مما زاد من سخرية التعليقات المتواجدة أسفل التدوينة.

فيما استقبل رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، نبأ إقامة أول "ديسكو" بمحافظة كفر الشيخ بهاشتاج ساخر يحمل جملة "كفر الشيخ بتنحرف"، إذ توالت التغريدات الساخرة والمطالبة بتعميم الفكرة على باقى المحافظات، بينما قوبل الأمر بجدية شديدة من جانب البعض محذرين من تخطى مجال السخرية إلى التحقق على أرض الواقع.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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