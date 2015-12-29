أمل بشوشة تكشف أسرار حياتها المنزلية لسيدتي نت

بلقاء حصري مع الفنانة أمل بشوشة ببرنامج الطبخ «منال والنجوم» عبر موقع سيدتي نت، عبرت بشوشة عن حبها للطبخ والمطبخ، فهي منذ صغرها كانت تدخل المطبخ مع والدتها، ولا يوجد لديها طبق مفضل، بل عدة أطباق، ولكن أكلة «الكسكسي» تعتبر مميزة بالنسبة لها، وتعتبر أن طبخ والدتها استثنائي ولا يضاهيه أي طبخ، ومن الوجبات التي تحاول الابتعاد عنها هي اللحم الأحمر.

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http://kitchen.sayidaty.net/episodes/node/2489/%C3%99%E2%80%A6%C3%99%E2%...