تعرفى على أهم أسباب رشح الأنف عند الأطفال

تشتكى الأمهات كثيرًا من وجود رشح من أنف طفلها بصورة مستمرة نتيجة أسباب وعوامل مختلفة مثل وجود إفرازات بالأنف تسبب حدوث بعض المشاكل الصحية بالطفل. رشح أنف الطفل

>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن الرشح المستمر عبارة عن وجود بعض الإفرازات المخاطية بأنف الطفل تتسبب فى عدم قدرته على التنفس واستنشاق الهواء بسهولة وبصورة طبيعية. أهم الأسباب المرضية لحدوث رشح الأنف

>وتستكمل د.نهى: هناك بعض الأسباب والعوامل المختلفة التى تسبب إصابة الطفل بالرشح بصورة مستمرة نتيجة ضعف المناعة وغيرها من الأسباب المرضية الأخرى وأهمها":

>1) إصابة الطفل ببعض الأمراض الفيروسية مثل الأنفلونزا.

>2)وجود التهاب بالجيوب الأنفية لدى الطفل.

>3) معاناة الطفل من الإصابة بالتهاب الحلق.

>4)تعرض الطفل لتيارات هواء بارد بصورة مفاجئة من أهم أسباب حدوث رشح من أنف الطفل.

>5)تعرض الطفل لبعض الأدخنة والأبخرة الملوثة مثل تدخين الأم للسجائر بنفس الغرفة المتواجد فيها الطفل.

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>نصائح ضرورية

>لذلك تنصح د.نهى: "بضرورة الذهاب للطبيب لتحديد سبب حدوث رشح الأنف فى حالة ملاحظتها استمرار نزول إفرازات من أنف أطفالهم".

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شبكةعيونالإخبارية

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