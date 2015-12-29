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لطيفة تخوض أول تجربة تلفزيونية لها بـ كلمة سر

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الإثنين 28-12-2015 23:32

دخلت الفنانة التونسية لطيفة الستوديوهات لتصوير دورها في مسلسل "كلمة سر" أمام الفنانين حسن يوسف وهشام سليم ونجوى فؤاد.
وتؤدي لطيفة في المسلسل، الذي تعود به إلى الساحة التمثيلية، بعد غياب 14 عاماً، منذ فيلمها "سكوت حنصور" مع هاني سلامة وحنان ترك والمخرج يوسف شاهين، شخصية مدرّسة متزوجة بـ هشام سليم. ويعدّ هذا العمل الأول لها في المجال التلفزيوني.

العمل مرشح بقوة للعرض في شهر رمضان المقبل، إذ يُعدّ أول مسلسل تلفزيوني يتمّ البدء فعلياً بتصويره لعرضه في رمضان 2016.

 

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