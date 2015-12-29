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ماذا قالت أصالة عن نداء شرارة ومدربي "ذا فويس"؟

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الإثنين 28-12-2015 23:59

عبرت الفنانة أصالة عبر موقعها الرسمي على "إنستغرام"، بمدربي برنامج "ذا فويس"، عاصي الحلاني وكاظم الساهر وصابر الرباعي وشيرين عبد الوهاب، كما أشادت بصاحبة أجمل صوت نداء شرارة التي فازت بالموسم الثالث من البرنامج.

أصالة قالت عن عاصي الحلاني " "فعلا قلبه أبيض"، ووصفت كاظم الساهر بـ " الملك"، كما قالت عن صابر الرباعي" صابر الرباعي فوق الرائع . صوته ما شاء الله لا قوة إلا بالله"، أما عبد الوهاب فوصفتها بـ "الموهوبة والحقيقية".

ولم تنس أصالة أيضاً، أن تبدي رأيها بـ نداء شرارة حيث علقت تحت صورتها" بحبها كتير".

يشار إلى أنه بعد إعلان فوز نداء بلقب "صاحبة أجمل صوت"، تعرضت ومدربتها شيرين عبد الوهاب لهجوم عنيف من الناقدة المصرية ماجدة خير الله، التي كتبت ماجدة كتبت على حسابها عبر "فايسبوك": "المطرب مش فقط صوت جميل ،لازم يكون مصدر لبهجه ،وللفرحه وعلى هذا انا مش مع نداء شراره اللى شيرين مقطعه نفسها بتشحت لها اصوات ،جايز البنت صوتها حلو لكن بصراحه كئيبه قوى وبتبتسم بالعافيه ، وعيب ان شيرين تقول ملابسها محترمه لمجرد انها لابسه طويل، كده معناه انها بتشتم الباقى ! حقيقى المثل القائل تكلم حتى اراك ،شيرين جميله لما تغنى لكن بتفقد نص سحرها لما تتكلم".

 

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