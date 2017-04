Star Wars: The Force Awakens يواصل تحطيم الأرقام القياسية

يواصل فيلم Star Wars: The Force Awakens تحطيم الأرقام القياسية في أميركا ليصبح الفيلم الأسرع الذي يحصد 544.5 مليون دولار في 10 أيام فقط كاسراً بذلك الرقم القياسي الذي كان سجّله هذا العام فيلم Jurassic World والذي جمع 500.4 مليون دولار في 17 يوماً. كما جمع الفيلم في أميركا والعالم مليار و 90 مليون و 573 ألف دولار في 12 يوماً فقط وهو رقم قياسي لم يسجله أي فيلم سابقاً. فيما يلي الإيرادات التي سجلتها الأفلام في العالم وأميركا ولبنان والامارات العربية المتحدة ومصر.

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول الفيلم الكرتوني The Peanuts Movie حيث حصد 25 مليون دولار، ودخل أيضاً الفيلم الصيني Mr. Six في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 27 مليون دولار، وتراجع الفيلم الصيني Mojin: The Lost Legend الى المرتبة الثالثة مع 44 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Devil and Angel في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 55 مليون دولار، وبقي فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن جمع مبلغ 133.3 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Alvin and the Chipmunks The Road Chip الى المرتبة الخامسة حيث جمع 12.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Sisters الى المرتبة الرابعة مع 13.8 مليون دولار، ودخل فيلم Joy في المرتبة الثالثة حيث جمع 17.5 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Daddy's Homeفي المرتبة الثانية مع 38.8 مليون دولار، وبقي فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الأولى بعد أن حصد 153.5 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Santa Claws في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3863 شخص، ودخل أيضاً الفيلم الكرتوني The Peanuts Movie في المرتبة الرابعة مع 5154 مشاهد، وتراجع فيلم Star Wars: The Force Awakens الى المرتبة الثالثة حيث شاهده 12063 شخص، ودخل فيلم Point Break في المرتبة الثانية مع 16051 مشاهد، وتقدّم الفيلم اللبناني "السيدة الثانية" الى المرتبة الأولى بعد أن شاهده 20075 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل الفيلم الكرتوني The Peanuts Movie في المرتبة الخامسة حيث شاهده 23778 شخص، وتراجع الفيلم الهندي Bajirao Mastani الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 49847 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة دخول فيلم Point Break حيث شاهده 55350 شخص، وبقي فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الثانية حيث شاهده 62189 شخص وبقي الفيلم الهندي Dilwale أيضاً في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 79079 شخص.

في مصر، تراجع فيلم Spectre الى المرتبة الخامسة حيث حصد مبلغ 307625 جنيه، وبقي فيلم The Good Dinosaur في المرتبة الرابعة مع 308635 جنيه، وتراجع فيلم "الليلة الكبيرة" الى المرتبة الثالثة حاصداً 391588 جنيه، ودخل فيلم Star Wars: The Force Awakens في المرتبة الثانية مع 397547 جنيه، وبقي فيلم In the Heart of the Sea في المرتبة الأولى بعد أن جمع مليون و 116400 جنيه.