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رغدة: أحمد زكي طلب الزواج بي والشيخة موزة تاج رأس أحلام وأصالة ناكرة للجميل

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الإثنين 28-12-2015 19:03

كشفت الفنانة رغدة عن أنّ الفنان الراحل أحمد زكي أثناء فترة مرضه الشديد، طلب منها أن تتزوجه زواجاً أطلقت عليه زواجاً "على ورق" حتى يحميها من الكلام والقيل والقال، لأنها كانت دائمة الحضور إلى جانبه، نظراً إلى صداقتها الشديدة له ومؤازرتها له في فترة مرضه العصيبة.
وتطرقت رغدة أثناء لقائها الإعلامية راغدة شلهوب في برنامجها "100 سؤال"، الذي يعرض على قناة الحياة، إلى أن ابنتها الكبرى عرض عليه التمثيل كثيراً، لكنها رفضت، لأنّ ميولها موسيقية.
وعن مدى صدق أو كذب ما قالته في حق المطربة أحلام من أنها تعيش على أموال الخليج، نفت رغدة أن يكون قد صدر عنها كلام كهذا، مؤكدة أن أحلام هاجمتها، لأنها هاجمت قطر، وتساءلت رغدة :"وهي مالها ومال قطر؟!". وأشارت إلى أنها لا تزال تحبّ أحلام وصوتها، لأنها شخصية مثيرة للجدل وخفيفة الظلّ.
وحول ما قالته أحلام من أنّ الشيخة موزة تاج رأس رغدة قائلة: "إن تاج راسي هو أنا، وتاج راسي أيضاً الجيش السوري العربي، أما الشيخة موزه فتاج رأس أحلام".
وبالتطرق إلى الحديث عن مواطنتها المطربة أصالة نصري، قالت رغدة إنها ناكرة للجميل لمهاجمتها المستمرة لبشار الأسد، خصوصاً أنها عولجت من قبل على نفقة الدولة، على الرغم من أنها تنكر ذلك.
وتحدثت رغدة عن الرئيس السوري بشار الأسد قائلة إنه لم يظلم الشعب بتاتاً. وأرجعت الصراع الدائر في سوريا إلى تقسيمها إلى دويلات، ثم أشارت إلى أنه سبق لها أن عارضت النظام السوري قبل الثورة، ولم توافق على أشياء كثيرة، لكن المعارضة حالياً لا يُطلق عليها سوى وصف إرهاب.

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