أخبار عاجلة

13 مايو.. الحكم في طعن هشام طلعت مصطفى على رفض الإفراج الصحي -
الزراعة: ضبط 2.117 طن لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة -
اقتراح بالبرلمان لتخيفض فواتير الكهرباء في محافظات الصعيد بنسبة 50% -
بالصور.. وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى لطب الأسنان في بني سويف -
بالصور.. فوز 431 حاجًا بقرعة الحج في الإسماعيلية -
خلال يوم الوفاء بالسويس.. تكريم مصاب في عمليات إرهابية بالشيخ زويد -
أول تعليق لـ"وزير التعليم العالي" على أزمة منى البرنس -
الأخبار - تقرير عن الذكرى الـ 47 على مذبحة "بحر البقر" الذي قام بها الكيان الصهيوني -
الاخبار - وزير الهجرة العراقي يتوقع نزوج أكثر من 150 ألف مدني آخرين غرب الموصل -
زوجة "راضي" قتلته.. وصرخت عندما عثروا على جثته "هاتوا دكتور" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 23 قضية تموينية بينها 12 طن مواد غذائية داخل مصنع بدون ترخيص بسوهاج

Google+ Print
ضبط 23 قضية تموينية بينها 12 طن مواد غذائية داخل مصنع بدون ترخيص بسوهاج ضبط 23 قضية تموينية بينها 12 طن مواد غذائية داخل مصنع بدون ترخيص بسوهاج
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقيادة العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث حملة تموينية مكبرة استهدفت الأغذية والسلع مجهولة المصدر ،وذلك لتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية.

وتم ضبط 23 قضية تموينية، منها ضبط "كامل . أ ك" 43 سنة صاحب مصنع "جلاش" – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج - لإدارته نشاط ‏تجارى بدون ترخيص ،واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وعدم الالتزام بالشروط الصحية – ‏وتم ضبط 9 أطنان دقيق، و1 طن و 850 كجم جلاش، 100 كجم نشادر، وخط أنتاج، ‏وبلغ إجمالى وزن المضبوطات 12 طنا ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 39 أحوال ‏قسم أول سوهاج . ‏

‏كما تم ضبط "أحمد . ع . ع " 35 سنة صاحب سوبر ماركت – ويقيم دائرة مركز أخميم – لحيازة ‏وعرض سلع منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ،وتم ضبط 72 قطعة حلوى، 6 "علبة زبادى"، ‏‏و كيس كفته مفرومة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين .
> ‏
>‏ وتم ضبط "صابر . ع . ع " 68 سنة صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم – لحيازة وعرض سلع ‏منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 5 كجم لانشون، 13 عبوة عصير تحرر عن ‏ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين .

‏وتم ضبط "أحمد . ح . ع " 31 سنة صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم، بيع سجائر بأزيد من ‏السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين ،و تم ضبط "سعيد . ص ز " 35 سنة صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم، بيع سجائر بأزيد من السعر ‏المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ،4 قضايا عدم حمل شهادة صحية 0‏3 قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية ،وقضية غلق مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بمخبز ،تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. ‏
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد