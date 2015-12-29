ضبط 23 قضية تموينية بينها 12 طن مواد غذائية داخل مصنع بدون ترخيص بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية ،وقيادة العميد محمد نصحى، مدير إدارة مباحث التموين حملة تموينية مكبرة استهدفت الأغذية والسلع مجهولة المصدر ،وذلك لتحقيق أقصى ‏رقابة على الأنشطة التجارية والصناعية.

وتم ضبط 23 قضية تموينية، منها ضبط "كامل . أ ك" 43 سنة صاحب مصنع "جلاش" – ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج - لإدارته نشاط ‏تجارى بدون ترخيص ،واستخدام مواد غذائية مجهولة المصدر فى عملية التصنيع، وعدم الالتزام بالشروط الصحية – ‏وتم ضبط 9 أطنان دقيق، و1 طن و 850 كجم جلاش، 100 كجم نشادر، وخط أنتاج، ‏وبلغ إجمالى وزن المضبوطات 12 طنا ،و تحرر عن ذلك المحضر رقم 39 أحوال ‏قسم أول سوهاج . ‏

‏كما تم ضبط "أحمد . ع . ع " 35 سنة صاحب سوبر ماركت – ويقيم دائرة مركز أخميم – لحيازة ‏وعرض سلع منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ،وتم ضبط 72 قطعة حلوى، 6 "علبة زبادى"، ‏‏و كيس كفته مفرومة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين .

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>‏ وتم ضبط "صابر . ع . ع " 68 سنة صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم – لحيازة وعرض سلع ‏منتهية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم ضبط 5 كجم لانشون، 13 عبوة عصير تحرر عن ‏ذلك المحضر رقم 3 أحوال إدارة مباحث التموين .

‏وتم ضبط "أحمد . ح . ع " 31 سنة صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم، بيع سجائر بأزيد من ‏السعر المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال إدارة مباحث التموين ،و تم ضبط "سعيد . ص ز " 35 سنة صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة مركز أخميم، بيع سجائر بأزيد من السعر ‏المقرر، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال إدارة مباحث التموين.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 7 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ،4 قضايا عدم حمل شهادة صحية 0‏3 قضية غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية ،وقضية غلق مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، وقضية عدم انتظام سجل حركة الدقيق بمخبز ،تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حول المضبوطات والمتهمين وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق. ‏

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