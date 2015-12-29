حماة الوطن يجهز قائمة شبابية لاقتحام المحليات بالقليوبية

انتهت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بالقليوبية، من إعداد التصور الكامل لإعادة هيكلة كافة الأمانات للمراكز والمدن والوحدات الحزبيبة بالقرى والأحياء بما يتناسب مع خطة الحزب فى الفترة المقبلة.

وقال المستشار سيد أبوالجود الأمين العام المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية أن الهدف من إعادة الهيكلة هو التفكير فى كيفية تطوير الحزب فى الشارع المصرى بالمحافظة بمايتناسب مع سياسة الحزب بنشر الوعى الجماهيرى وتطوير العمل الخدمى وخدمة كل قطاعات الشعب وتقديم حلولاً كامله لكافة المشاكل الجماهيرية وتذليل كافة العقبات ورفع المعاناة عن الجماهير والتواصل الشعبى والخدمى لكل القطاعات.

من جانبه أكد اللواء مجدى سابق أمين عام الحزب بالقليوبية: الانتهاء من إعداد وتجهيز القوائم التى سيدفع بها الحزب فى انتخابات المحليات المقبلة فى المحافظة، وسيتم عرضها على المكتب السياسى للحزب ورئيسه الفريق جلال الهريدى لاعتمادها رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن قائمة الحزب فى المحليات بالمحافظة ستعتمد بشكل كبير على الشباب مع وجود تمثيل مشرف للمرأة.