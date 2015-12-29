بالصور.. محافظ ومدير أمن بورسعيد يشاهدان أوبريت "بورسعيد بلدى" بمسرح الجامعة

فى إطار إحتفالات بورسعيد بالذكرى الـ59 للعدوان الثلاثى على مصر ، والذى يمثل العيد القومى لكل المصريين شاهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الجديد واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن والدكتور راشد القصبى رئيس الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات أوبريت بورسعيد بلدى على مسرح الجامعة فى بورفؤاد .

وتتضمن الحفل فقرات موسيقية وأغانى وطنية ثم اوبريت بورسعيد بلدى الذى مزج من خلال فقراته بورسعيد 56 والعدوان الثلاثى على مصر وموقف بورسعيد البطولى والتضحيات التى قدمها الفدائيين أمثال محمد مهران الذى أقتعلت عيناه وأحداث أخرى كاتاميم قناة السويس مرورا بنصر أكتوبر ثم ثورة 25 يناير و30 يونيه وغيرها من الأحداث التى مرت بها مصر لتحقيق العدالة الإجتماعية .

وبعد إنتهاء فقرات الحفل هتف جموع الممثلين والمشاهدين تحيا جمهورية مصر العربية ثم صعد المحافظ ورئيس الجامعة واللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية وبعض الأجهزة الأمنية على خشبة المسرح لإلتقات بعض الصور التذكارية مع منتخب الجامعة للتمثيل الذى قدم عرضا مسرحيا فى حب مصر .



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