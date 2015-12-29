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بتر ساق سيدة وإصابة شقيقها بجرح بالرأس عقب سقوطهما من قطار بسوهاج

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بتر ساق سيدة وإصابة شقيقها بجرح بالرأس عقب سقوطهما من قطار بسوهاج بتر ساق سيدة وإصابة شقيقها بجرح بالرأس عقب سقوطهما من قطار بسوهاج
أصيبت سيدة فى بداية العقد الثانى من العمر ببتر فى الساق، وشقيقها البالغ من العمر 6 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس على إثر سقوطهما من إحدى القطارات المتجه إلى أسيوط عقب إختلال توازنها.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من شرطة النقل والمواصلات يفيد بسقوط سيدة ونجلها من إحدى القطارات بمحطة سكك حديد سوهاج ،وتم نقلها للمستشفى.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية أنه أثناء استقلال عزه . ش . س " 25سنة ربة منزل، وتقيم أبو تيج – أسيوط ‏ سقطت من القطار رقم 157 المتجه إلى أسيوط حال تحركه اختل توازنهما وسقطا بين الرصيف ‏والقطار مما نتج عنه إصابتهما "ببتر بالساق اليسرى برفقتها شقيقها يوسف "6 سنوات تلميذ" والذى أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس 00 وتم نقلهما بسيارة الإسعاف لمستشفي سوهاج الجامعي ،جارى سؤال المصابين فور إمكانية ذلك،كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 23 أحوال القسم بتاريخ اليوم وجارى العرض على النيابة العامة ‏.

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مصر 365