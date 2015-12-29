"التعليم" تناقش امتحانات الثانوية ووضع ضوابط للحد من "الغش الإلكترونى"

أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الوزارة ناقشت آليات للحد من ظاهرة الغش الالكترونى فى امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لـ"اليوم السابع"، أن لجنة الثانوية العامة والمشارك فيها أعضاء من الشئون القانونية والإدارة العامة للامتحانات تطرقت فى اجتماع لها لكل ما يتعلق بالمعوقات التى ظهرت بامتحانات الثانوية والمقترحات القانونية والإجراءات والضوابط التى يجب اتباعها فى هذا الإطار، على رأسها تصوير ورقة الأسئلة من قبل بعض الطلاب وقيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة إضافة إلى ضبطه يغش داخل لجنة الامتحان سواء باستخدام وسائل الغش التقليدية أو الإلكترونية.

وأوضح نائب رئيس عام الامتحانات، أن اللجنة بحثت القانون رقم 101 الصادر من رئاسة الجمهورية والذى وضع عقوبة محددة حال الإخلال بأعمال الامتحانات، موضحا أنه سيتم عرض المقترحات التى تقدمت بها اللجنة على المستشار القانوى للوزارة لإبداء رأيه القانونى.

وقال رئيس عام الامتحانات، إن الوزارة اتفقت على حلول وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الغش على أن يتم اعتمادها فى القرار الوزارى رقم 500 والجارى تعديله.

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